Meghan Markle: basta segreti è ora di uscire allo scoperto

E’ praticamente un anno che la loro relazione va avanti ed è sulla bocca di tutti, tra smentite conferme e scatti rubati, non è più il caso forse di nascondersi.

Lo sa bene Meghan Markle, l’attrice che ha rubato il cuore del principino Harry, ed è proprio lo stesso Harry che, innamorato di lei, ha praticamente avuto l’iniziativa di confermare pubblicamente la loro relazione lo scorso anno.

Ma anche Meghan Markle vorrebbe uscire allo scoperto, confermando quella che sembra essere una relazione molto bella ma al tempo stesso anche abbastanza tortuosa, è stata proprio l’attrice a lasciarsi scappare durante la lavorazione della serie tv che la vede protagonista, “Suits”, di essere volata da “Londra” proprio il giorno prima delle riprese.

Un altro indizio che conferma questa relazione “internazionale”, dopo la conferma da parte del principe Harry a seguito della vicenda del fratellastro dell’attrice che poteva minare questo rapporto, agli occhi della famiglia reale.

Le prime conferme, come i tabloid hanno scritto per settimane, sono arrivate, a suo tempo, dai braccialetti blu, la coppia infatti indossava lo stesso braccialetto blu visto al polso di Meghan e di Harry in due occasioni diverse.