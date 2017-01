Meghan Markle, il fratellastro arrestato e adesso cosà faranno i Reali?

By Redazione

Fino ad ora i media si sono interrogati sulle reazioni della famiglia reale all’indomani del fidanzamento tra il principino Harry e l’attrice Meghan Markle.

Se molti sostengono che i Reali non vedono di buon occhio l’attrice accanto ad un erede dal sangue blu, dopo la bomba lanciata dal Daily Mail, potrebbero cambiare ulteriormente le cose, le indiscrezioni infatti parlano dell’arresto del fratellastro dell’attrice: Thomas Markle Jr.

Secondo la ricostruzione dello sceriffo della contea, dopo la conferma dell’arresto, Markle Jr. è stato arrestato alle 11 di sera nella giornata del 12 gennaio, rilasciato poi il venerdì successivo dovrà presentarsi in tribunale per rispondere dell’uso illegale di arma da fuoco.

Una bravata pericolosa e violenta che gli è costata la cella anche se per poche ore, un problema che potrebbe rivelarsi non da poco visto che già i Reali non vedono di buon occhio l’attrice.

L’ex moglie di Thomas avrebbe pagato la cauzione di 1500 dollari, dichiarando poi: “Non voglio che tutto questo metta in imbarazzo Meghan e possa in qualche modo creare problemi con Harry”.