Meghan Markle rivela: fino a poco tempo fa non avevo un soldo

Sembrano ormai maturi i tempi per ufficializzare la relazione con il principe Harry, l’attrice Meghan Markle sembra convinta così come lo è anche il suo fidanzato.

Meghan ed Harry potrebbero finalmente uscire allo scoperto definitivamente, ma intanto la bella attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando alla conferenza “Create + Cultivate”, parlando del suo passato e di un periodo senza un becco di un quattrino.

Nell’intervista l’attrice parla delle sue vicissitudini economiche, in particolar modo ricorda con un pizzico di ironia e tenerezza la sua auto e dice:

“A volte quando andavo ai provini per cercare lavoro, dovevo strisciare dai sedili posteriori al posto di guida per poter guidare, avevo le porte bloccate e neanche un centesimo per ripararle”, ma questo non è l’unico episodio che l’attrice ricorda con una certa ironia, all’Entertainment Show rivela: “La targa dell’auto era legata sul paraurti e il motore faceva un rumore talmente tanto forte che sembrava un battello a vapore”.

Oggi Meghan Markle è diventata famosa in particolar modo anche grazie al personaggio di Rachel Zane nella serie tv “Suits”, anche se voci vicine all’attrice rivelano che vorrebbe trasferirsi a Londra, per ovvi motivi, ma in questo caso significherebbe smettere di vivere a Toronto dove vive per il suo lavoro.