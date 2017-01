By Angela Sorrentino

Melissa Satta è salita in cattedra all’Università

Se qualche giorno fa era dovuta intervenire, attraverso i social network, per smentire le voci, che si erano fatte fin troppo insistenti, su una sua presunta seconda gravidanza, Melissa Satta in questo periodo sembra assorta completamente dal lavoro.

In queste ore, l’ex velina è volata in Italia perché è stata invitata a fare lezione ai ragazzi che seguono il Master in Management e Comunicazione del Beauty e del Wellness allo Iulm, la Libera università di lingue e comunicazione di Milano.

La mamma di Maddox, ha raccontato la sua esperienza nel mondo dei media e della televisione, ha poi parlato della sua avventura sul web con un blog che è seguitissimo.

Prima di diventare showgirl Melissa ha studiato proprio allo IULM, nel corso di laurea in Relazioni pubbliche e dello spettacolo, senza però completare gli studi.

La showgirl è stata molto entusiasta per questa nuova esperienza, come dimostra un post su Instagram in cui ringrazia il direttore del master Mauro Ferraresi.

“Spero di aver lasciato anche solo un piccolo aiuto a questi meravigliosi studenti! In bocca al lupo per il futuro“, ha poi cinguettato a commento di una foto in cui è immortalata assieme alla platea che l’ha ascoltata.