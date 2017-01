By Angela Sorrentino

Melissa Satta: nessuna cicogna in arrivo

Nelle scorse ore la notizia era stata data praticamente per certa ed era rimbalzata di testata in testata: Melissa Satta è in attesa del suo secondo pargolo.

A rivelare la clamorosa indiscrezione era stata la rubrica Sussurri fra Divi di Novella 2000: “In molti si ostinano a dire che la Satta sarebbe di nuovo in dolce attesa. Persone vicine alla famiglia della showgirl lo danno per certo, ma bisogna andare con i piedi di piombo”.

Ed in queste ore la showgirl e moglie del calciatore del Las Palmas, Kevin Prince Boateng, con un post su Twitter è voluta intervenire per smentire categoricamente la notizia.

“Mi vien da ridere quando dal nulla spuntano articoli che annunciano che io e Kevin aspettiamo un altro figlio”, ha cinguettato la Satta.

Del resto già le foto pubblicate nelle ultime settimane parlavano da sole: l’ex velina di Striscia la Notizia è sempre apparsa non solo in splendida forma ma senza il minimo filo di pancia che potesse far pensare ad una dolce attesa.