Mercedesz Henger sta frequentando Andrea Montovoli?

Non sappiamo quanto di vero ci sia in questo nuovo gossip, ma quel che è certo è che si sta facendo di ora in ora più insistente, tanto che in rete e sui social ormai si dà quasi per certo che la bella figlia di Eva Henger non sia più single.

Dopo numerosi presunti flirt che le sono stati affibbiati negli ultimi mesi, e dopo l’improvvisa rottura con Stefano Arcuri, sembra che Mercedesz Henger abbia già ritrovato l’amore, al fianco di un altro volto noto, stavolta del mondo della moda.

Parliamo del modello e dj bolognese Andrea Montovoli: tra i due sarebbe nato un bel feeling e, forse, anche qualcosa in più.

Sono stati avvistati insieme ad un evento organizzato da Ale Piva che si è tenuto a Canazei, paese in provincia di Trento, e che è durato cinque giorni. Sembra che Andrea abbia mollato la sorella e un amico, con i quali era arrivato all’evento, per passare del tempo con la giovane.

“Mercedesz e Andrea hanno fatto coppia fissa: a cena sono stati seduti vicini, in discoteca attaccati, sulle piste da sci inseparabili. Impossibile non percepire la sintonia quasi perfetta tra di loro. Se poi si aggiunge che entrambi sono single, le conclusioni sono inevitabili” si legge su Novella 2000.

In comune i due hanno la partecipazione alle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che tornerà in onda su Canale 5 nel 2017.