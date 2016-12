Messico, in processione la statua di Gesù si muove – video

Una processione di fedeli in Messico, sembrava una cerimonia religiosa come tante ma così non è stato, in queste ore il video è diventato virale e ha suscitato non pochi dubbi.

Saltillo, nel nord-est del Messico, una processione nella quale appare anche la statua di Gesù che porta la croce, ad un certo punto durante le riprese la statua comincia a muoversi e raddrizza il volto, immediatamente il video ha fatto il giro del web.

Scatenati gli utenti del web che hanno cominciato a commentare e a ipotizzare le possibili soluzioni all’enigma, fermo restando che si tratta di una scultura, la statua si sarebbe mossa solo per un effetto ottico, secondo tanti invece il movimento è talmente tanto palese da poter essere solo un miracolo, per altri invece è semplicemente un “effetto digitale” creato appositamente.

Intanto anche tecnicamente il filmato è stato analizzato così come la statua, nessuna anomalia è stata riscontrata, al momento fino a che non ci sarà una spiegazione ufficiale a tale fenomeno è certo che si tratta di un miracolo.