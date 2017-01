Meteo, Centro-Sud: ancora emergenza neve e gelo

E’ ancora allerta meteo per neve e gelo, soprattutto al Centro-Sud: molte le emergenze.

Attenzione al freddo, al gelo e alla neve, soprattutto nelle zone del centro e del sud, dove quest’anno l’inverno si mostra particolarmente rigido. Anche il vento forte ci mette del suo.

Fra Romagna e Molise le precipitazioni nelle prossime ore potranno risultare abbondanti.

Tuttavia anche al nord ci sarà molto freddo, sebbene le precipitazioni, sia piovose che nevose, saranno minime.

In particolare, l’allerta meteo riguarda anche le zone terremotate.

La Protezione Civile, insieme alle Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteo particolarmente avverse.

Ci saranno nevicate in Sardegna al di sopra dei 500 metri, ma forse anche a quote inferiori.

Nevicate previste pure in Umbria, Abruzzo, Marche e Molise, soprattutto al di sopra dei 300 metri, non escludendo però le zone pianeggianti.

Su Abruzzo, Molise e Marche le nevicate potranno essere da moderate ad abbondanti.

La massima attenzione quindi per chi si mette in viaggio in questi giorni nelle Regioni indicate.

Si ricorda che in questi casi, per la circolazione dei veicoli, è obbligatoria la presenza di catene da neve, o di appositi pneumatici da neve.

Molta attenzione anche per chi si muove a piedi, specialmente le persone anziane, per la presenza di ghiaccio e gelo.