Michael J. Fox in forma, avvistato con la moglie Tracy

Era in partenza dall’aeroporto di Los Angeles proprio nella giornata di ieri, l’attore Michael J. Fox è stato avvistato insieme alla moglie Tracy Pollan.

Michael J. Fox continua la sua dura battaglia contro il morbo di Parkinson, spesso si sono susseguite notizie non vere sulle sue condizioni di salute che parevano aggravarsi, mesi fa alcuni magazine avevano rivelato che l’attore non riusciva più neanche ad entrare in auto da solo.

Oggi però Michael ha praticamente smentito tutti, il 55enne attore si è mostrato con il suo solito sorriso ottimista davanti ai fotografi, jeans scuri, t-shirt e sopra una giacca grigia, ovviamente le “sue” scarpe da ginnastica.

Cappellino e occhiali da sole completavano il tutto, insomma Michael J. Fox è sembrato in forma e certamente tanto forte da poter proseguire la sua battaglia personale contro il Parkinson, d’altronde lo stesso attore era stato avvistato al Gala della NHL nell’occasione della cerimonia per rendere omaggio ai migliori 100 giocatori di hockey di tutti i tempi.

