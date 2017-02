Michael J. Fox in grande forma, il suo siparietto sul palco

Michael J. Fox riceve una standing ovation sul palco degli Oscar 2017, la sua apparizione vestito in modo molto elegante ed accompagnato da un altro grande attore del cinema comico americano e non solo, Seth Rogen.

L’attore si è presentato sul palco arrivando direttamente con la “sua” DeLorean con accanto Seth Rogen, un siparietto davvero divertente che li ha visti duettare, in gran forma l’attore della mitica trilogia di “Ritorno al Futuro”.

Da quando gli fu diagnosticata la malattia, il morbo di Parkinson, Michael J. Fox ha proseguito la sua battaglia portando avanti anche la sua fondazione, il pubblico ovviamente è stato entusiasta di rivederlo uscire dalla famosa auto DeLorean.

Applausi scroscianti appena i due vengono fuori dall’auto e Seth Rogen con grande umiltà e ironia dice: “Ho intenzione di far finta che questi applausi siano per me, anche se so che non è così. Qualcosa è stato per te” e prontamente Michael ha risposto: “Cosa ne pensi, diciamo il 30% per me”.

I due hanno presentato il premio per il miglior montaggio.