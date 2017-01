Michael Jackson la figlia Paris: mio padre viene a trovarmi regolarmente

Di certo non potrà mai arrivare neanche a sfiorare la celebrità del padre, Paris Jackson la figlia del grande Michael Jackson, ha rivelato alcuni particolari legati proprio alla grande popstar scomparsa nel 2009.

Paris è l’unica figlia del cantante, anche lei dopo la morte del padre ha ipotizzato e neanche in modo tanto sottile, che Michael sia morto non tanto per le sue dipendenze ma soprattutto per la negligenza del medico Conrad Munray.

La figlia di Michael ha confermato che il padre Michael viene a trovarla regolarmente, in che modo? Nei suoi sogni, Paris rivela infatti di essere sempre “visitata” i sogno dal padre che spesso, pare, gli abbia dato anche indizi su chi avrebbe voluto farlo fuori.

Paris ha le sue teorie e pensa seriamente che il referto sulla morte del padre non abbia rivelato tutto così come le reali circostanze, alla rivista Rolling Stone la figlia di Michael Jackson ha confermato: “Un giorno riuscirò ad ottenere giustizia, sto giocando la mia partita a scacchi”.