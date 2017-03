Michael Jackson: Neverland di nuovo in vendita a prezzo stracciato

Si è provato a venderla ma non ci si è riusciti, questa la verità sull’enorme proprietà del compianto artista Michael Jackson.

Il famoso ed enorme ranch di Neverland era stato valutato e messo in vendita, nel 2015, per circa 100 milioni di dollari, in tutto questo tempo la proprietà non è stata acquistata e i 2700 acri sono rimasti invenduti.

Oggi L’agenzia che si occupa della vendita ha riproposto quell’enorme ranch, che non è stato modificato dopo la morte di Michael Jackson, tagliando il prezzo di oltre 30 milioni di dollari, la richiesta è infatti di 67 milioni di dollari.

Una cifra che potrebbe richiamare una clientela maggiore, Michael Jackson aveva acquistato quella proprietà nel lontano 1988 ed era diventato una piccola città, erano infatti presenti una stazione ferroviaria a tema Disney, uno zoo e un parco di divertimenti.

La struttura si trova poco fuori Santa Barbara a Los Angeles, secondo quanto riportato dagli agenti immobiliari, l’esterno della proprietà, dunque giardini, prati, alberi, sono tutti tenuti in modo maniacale e curati in ogni dettaglio come se il re del pop fosse ancora vivo.