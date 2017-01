Michele Bravi: il suo “maturo” coming out

Tra meno di un mese lo vedremo salire sul palco dell’Ariston, portando la sua bella musica nelle case di tutti gli italiani che ancora amano la kermesse sanremese e la seguono nelle sue chiacchieratissime cinque serate, ma il giovane artista ha scelto di raccontare non solo la sua carriera ma anche una parte molto più personale del suo vissuto.

Michele Bravi, vincitore di X Factor nel 2013 e in gara tra i big al prossimo Festival di Sanremo, ha affidato a una intervista a Vanity Fair il racconto del suo primo amore con un uomo: per i bigotti si tratta di un coming out ma lui tiene a chiarire che non ha “bisogno di fare coming out perché nessun giovane si stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo, e penso che nessuno dei miei coetanei si tirerebbe indietro se gli capitasse di provare un’emozione per una persona dello stesso sesso”.

Bravi racconta la sua prima storia d’amore, ormai finita con un giovane regista: un primo, vero amore “perfetto, bellissimo”, solo che “ti mancano le regole del gioco e quando le impari spesso è troppo tardi”.

“Se le persone si confrontano più su un piano emotivo i rapporti diventano complessi e anche fluidi: la sessualità smette di essere una scelta nel momento in cui la scelta diventa l’emozione. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza”, spiega il giovane, in modo fin troppo maturo per i suoi 22 anni.

Non è la prima volta che l’artista affronta i pettegolezzi sulla sua vita privata, ma se in passato aveva dichiarato di non essere ancora pronto a condividere con il pubblico aspetti della propria intimità, ora quel momento è arrivato.