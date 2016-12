Michelle Hunziker, mamma orgogliosissima delle sue figlie

By Angela Sorrentino

Una famiglia numerosa e tutta in rosa: Michelle Hunziker ha tre splendide figlie e, stando alle sue parole, non potrebbe esserne più orgogliosa e chiedere di meglio alla vita.

Aurora, nata dalla relazione con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste, avute dall’attuale marito Tomaso Trussardi, hanno sempre la priorità per lei, nonostante i numerosi impegni di lavoro.

Proprio insieme alle figlie, per questo Natale, ha scelto di posare per la copertina del settimanale Chi, a cui racconta anche che cosa si aspetta dal prossimo anno.

“Il 2016 è stato un anno felice e appagante – ha rivelato – ma anche molto impegnativo. Anche sul lavoro è un periodo sereno: attraverso una fase di creatività e di sogni. Molto stimolante. Per il 2017 ho diversi progetti, ma al primo posto c’è sempre la famiglia: a Sole e Celeste dedico la giornata, sono delle vere ‘rubacoccole’, mentre Tomaso ha l’esclusiva per la sera”.

Per quanto riguarda invece la figlia maggiore, che già vive da sola e ha collezionato esperiente in tv: “Aurora? Ormai ha superato la fase adolescenziale, è una donna determinata. Sta frequentando l’università, ma continua anche con la tv. Sono molto felice per lei” racconta Michelle.

Professionalmente invece, la Hunziker, che quest’anno ha condotto Striscia la Notizia, Zelig e una puntata di House Party, preferisce non rivelare a quali programmi sta lavorando ma certamente ci stupirà in positivo.