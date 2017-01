Miley Cyrus: Auguri Liam ti amo!

Un augurio di buon compleanno al suo attuale compagno Liam Hemsworth, è stato così che la cantante Miley Cyrus ha voluto festeggiarlo, direttamente con una dedica sul suo profilo ufficiale Instagram.

Un selfie dei due, in tono molto sbarazzino, e una dedica da parte della cantante molto sentita:

“Happiest birthday EVER to my favorite being EVER EVER EVER! You have been my best friend since the day we met….. I am beyond lucky to share sooooo animals with you!!! 🐷🦄🐶😻🐣 I love you @liamhemsworth”.

Certo molti fan si sono soffermati su quella parte di dedica che dice: “Sei stato il mio migliore amico da quando ti ho conosciuto”, ma alla fine del messaggio c’è anche un bel “I love you” dedicato proprio al suo Liam.

In soli dieci minuti l’augurio social di Miley ha ricevuto oltre 24mila like e tantissimi commenti, qualcuno addirittura non riesce a trattenere le lacrime, qualche altro invece scherza ancora sulla vittoria di Trump, visto che la cantante era una sostenitrice della Clinton.