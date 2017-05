Miley Cyrus è tornata ad essere una brava ragazza?

By Angela Sorrentino

Evidentemente è passato di moda fare i “cattivi ragazzi”: dopo Brad Pitt che ha confessato di aver smesso, da almeno sei mesi, con alcol e droga, e di essere quindi intenzionato a vivere una vita più tranquilla, anche per dare il buon esempio ai suoi figli, un’altra star, celeberrima per i suoi eccessi, ha annunciato di aver trovato la strada della pace interiore e del cambiamento, dicendo addio alla vecchia vita.

Basta streep tease e foto nude, basta provocazioni ai concerti e non solo: Miley Cyrus, la ragazzina ex Disney e negli ultimi anni super-ribelle, pare aver messo la testa a posto.

La star ha confessato a Billboard Magazine che qualcosa in lei è cambiato: “Mi piace circondarmi di persone che mi facciano venire voglia di essere migliore. E ho notato che non sono loro quelli stonati”.

La Cyrus ha anche rivelato di aver detto stop all’alcool: “Non bevo più, sono completamente pulita”.

Alla stessa rivista ha quindi svelato il titolo della sua prossima canzone, che uscirà giovedì 11 maggio. Si chiama “Malibu”, come la spiaggia californiana dove abita, anche se per alcuni fonti il brano sarebbe dedicato allo storico fidanzato Liam Hemsworth.

E parlando della sua musica ha quindi spiegato: “Questo disco riflette il fatto che sì, non mi importa di niente. Ma non è questo il momento giusto di fregarsene della gente. Sto dando al mondo un abbraccio e dico ‘Guarda stiamo bene, ti amo’ e spero che voi mi vogliate bene a vostra volta”.

Finalmente matura, dopo anni di eccessi e follie, Miley Cyrus troneggia quindi sull’ultimo numero della rivista Billboard, vestita, poco truccata, una persona completamente diversa rispetto all’immagine di sé che ha dato negli ultimi mesi.

Il punto di svolta nella sua vita è stato l’amore per Liam, conosciuto sul set di The Last Song, lasciato da annunciato sposo dopo 5 anni d’amore e ritrovato dopo 18 mesi di lontananza a fine 2015.

Il riavvicinamento dopo quasi due anni di distacco fisico ed emotivo è stato tutt’altro che semplice, ma allo stesso tempo produttivo: “Quando ci siamo rimessi insieme non è stato facile, dovevamo ri-innamorarci l’uno dell’altro perché molto della nostra vita era cambiato”.

Il peggio però è alle spalle: adesso sono più uniti che mai e stanno anche progettando un matrimonio in grande stile.