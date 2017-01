Miley Cyrus: troppa pizza ecco cosa succede

Tutte le star sono molto attente alla loro linea e soprattutto all’estetica del proprio viso che deve apparire sempre perfetto.

Miley Cyrus non è da meno e anche un semplice “brufolo” può farla andare su tutte le furie, lo ha ammesso lei stessa condividendo uno scatto sul suo profilo social Instagram e scrivendo: “I deserve it. Too much pizza. Not enough water. #firstpimpleof2017”.

Insomma per la cantante, ex stella della Disney, la troppa pizza provoca anche questo, sarà forse anche la troppa pizza “americana”?, evidentemente sono in molti a soffrire le stesse problematiche, tanto che lo scatto di Miley ha ottenuto quasi 500mila like e circa 5mila commenti.

“Odio quando succede questo” commenta una ragazza, qualcun altro invece torna al passato con nostalgia e scrive: “Mi riporta in mente un episodio di Hannah Montana”.