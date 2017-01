Miley-Cyrus-un-bacio-a-Liam-per-il-nuovo-anno

Cosa c’è di meglio che festeggiare l’arrivo del nuovo anno con la persona che si ama? Lo sa bene Miley Cyrus che ha condiviso uno scatto che mette a tacere tutti i rumors.

Come va il rapporto tra Miley e Liam Hemsworth? Semplicemente perfetto, lo dimostrano i due con tanto di scatto per l’arrivo del 2017, un’immagine condivisa sul profilo ufficiale della cantante con tanto di dedica: “Happy New Year”.

Un bacio tra i due proprio quando arriva il nuovo anno e spazza via tutti i possibili rumors sulla “coppia che scoppia”, Liam e Miley si amano e non vedono l’ora di “entrare” in questo 2017 magari programmando qualcosa di veramente importante per la loro vita di coppia.

Lo scatto ha esaltato, è proprio il caso di dirlo, tutti i fan della cantante che hanno risposto alla grande, in sole due ore oltre 664mila like con tantissimi commenti di congratulazioni e di inni all’amore, qualcuno si spinge oltre “ascoltando le campane del matrimonio”.