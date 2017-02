Milla Jovovich: mia figlia sotto i riflettori, diventerà una star

I genitori si sa, sono spesso preoccupati per i figli, soprattutto quando si tratta di star del cinema o della musica e dei loro figli che magari vogliono intraprendere la loro stessa professione.

Non è così per la bellissima attrice Milla Jovovich, l’interprete della saga di “Resident Evil”, ha potuto ammirare il debutto davanti alle cineprese della splendida figlia di 9 anni, la piccola Ever Gabo J. Anderson che ha recitato per il capitolo finale della saga: Resident Evil – The Final Chapter.

L’attrice 41enne ha confermato che recitare non è un problema e spiega come oggi qualsiasi persona si trovi ad essere un attore o un’attrice: “Tutti sono sotto i riflettori, anche i ragazzi hanno Facebook o Instagram e ogni giorno ognuno di loro è una piccola stella e una celebrità per i suoi follower”, nessuna paura dunque per mamma Milla nei confronti della figlia e della possibile carriera cinematografica.

La Jovovic ha poi pensato di dare qualche consiglio alla figlia: “Il mio consiglio è che per qualsiasi film dovesse recitare, si deve lavorare duro e impegnarsi. Non si può sopravvivere in questo mondo se non sei veramente bravo, adesso è il momento di imparare per lei, ma ha uno spirito guerriero”.