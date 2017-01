Mister Felicità, inizio 2017 da record per il film di Siani

Inizio 2017 da record per Mister Felicità è il film di Alessandro Siani uscito nelle sale italiane il 1° Gennaio.

Nel primo giorno di programmazione il film ha incassato 1.937.000 mila euro con 554 schermi.

Da considerare che il dato Cinetel qui riportato, non comprende tutte le copie perché se si includono queste, che in totale sono 600, gli incassi volano a 2 milioni di euro in un giorno solo.

Con questi numeri il film di Siani si trova in vetta alla classifica degli incassi sorpassando alla grande i film americani.

Il nuovo film di Alessandro Siani, prodotto da Cattleya e Rai Cinema, distribuito da 01 Distribution, è il terzo lungometraggio dell’attore-regista napoletano.

Spiega lo stesso Siani: “Nell’atmosfera c’è grande preoccupazione per il cinema italiano e noi tutti siamo stati protagonisti di questo momento di crisi e non vediamo l’ora che finisca. Mister felicita è uscito anche con 150 copie in meno del mio film precedente”.

“Ma – continua il regista – ieri c’è stato uno spiraglio che mi auguro continui e possa far luce sulla grandezza e l’immensità del lavoro dell’industria cinema Italia. Non so come andrà, ma stamattina almeno un poco mi sentivo Mister Felicità e non ero in un film!”.

Per Riccardo Tozzi, Presidente di Cattleya, quello di Siani: “è un film pensato e sviluppato con molto lavoro e realizzato con passione. La collaborazione con un talento come Alessandro è un grande piacere”.