Mondo Convenienza, le offerte di lavoro dalla Sicilia al Veneto

By Eleonora Gitto

Mondo Convenienza, la catena GDO, Grande Distribuzione Organizzata, offre nuove opportunità di lavoro per laureati e no in tutta Italia, dalla Sicilia al Veneto.

La famosa catena di arredamento selezione nuove figure da inserire subito nel suo organico o per stage aziendali.

Mondo Convenienza negli ultimi tempi ha aperto nuove sedi in tutta Italia e questo, ovviamente, significa nuovi posti di lavoro.

Si aprono, dunque nuove opportunità di lavoro sia nei negozi di arredamento della catena GDO, sia presso la sede centrale.

Ricordiamo che le assunzioni Mondo Convenienza prevedono, in genere, inserimenti a tempo indeterminato e determinato, oppure contratti di stage, a seconda del ruolo.

Attualmente Mondo Convenienza ha aperto vari recruiting per la copertura di posti di lavoro in presso numerose sedi in Italia.

Il Gruppo al momento cerca:

Giovani neolaureati o laureandi interessati a seguire un percorso di formazione organizzato dall’Accademia Mondo Convenienza finalizzato all’assunzione.

o interessati a seguire un percorso di formazione organizzato dall’Accademia Mondo Convenienza finalizzato all’assunzione. Addetto acquisti ICT – Information Communication Technology. Sede di lavoro Civitavecchia (Roma).

Requisiti: conoscenza del mercato hardware / software / tradizionale / cloud, conoscenza di politiche di licensing dei principali fornitori; conoscenza delle metodologie di assemblaggio PC; conoscenza di metodologie di installazione e configurazione di applicativi/periferiche/reti LAN/sistemi operativi client.

Ricordiamo che Mondo Convenienza periodicamente cerca:

Ufficio misure: laureati in Architettura o diplomati Geometri, con domicilio nelle zone di riferimento.

Le figure si occuperanno del rilevamento misure presso le abitazioni dei clienti.

I candidati hanno una buona conoscenza del pacchetto Office, dimestichezza nel disegno manuale e sono automuniti per gli spostamenti.

Addetti vendita: l’offerta di lavoro è rivolta a diplomati, preferibilmente di Istituto d’Arte o Geometri, e a laureati e laureandi in Design di interni, Architettura o discipline equipollenti.

Gli interessati alle future assunzioni Mondo Convenienza e alle offerte di lavoro attive si possono candidare visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Mondo Convenienza “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.