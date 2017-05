Monica Bellucci è finalmente tornata ad amare

By Angela Sorrentino

È una delle attrici più belle e corteggiate al mondo, dai milioni di fans ma anche dai registi che si contendono la sua presenza sui set di mezzo mondo, ed ora è anche una donna che ha riscoperto tutta la bellezza dell’amore, dell’amare e del sentirsi amata, a qualche anno dalla fine del suo matrimonio.

L’attrice 52enne, ex di Vincent Cassel, ha infatti dichiarato a Paris Match: “C’è un nuovo uomo… ma non vi dirò niente di più”.

Dopo il divorzio da Vincent Cassel avvenuto nel 2013, Monica Bellucci non era stata mai fotografata accanto a nessun altro uomo, nè tantomeno era stata resa nota qualche sua relazione. Chi sarà quest’uomo misterioso che è riuscito a rapirle il cuore? Lo rivelerà nelle prossime settimane ai giornalisti o sarà qualche paparazzo a “strappare” qualche foto?

“Sono già stata amata – spiega la Bellucci alla rivista parigina – ma non ero sempre pronta a ricevere quell’amore. Per molto tempo, ho trovato i rapporti di forza interessanti. Oggi, cerco altre cose. Entro in una nuova fase della mia vita”.

“Quando ero più giovane – ha ricordato – ero molto sensibile al fisico. Uscivo sempre con uomini della mia età, preferibilmente belli. Oggi, trovo che un uomo con le rughe sia più interessante, i segni del tempo sul suo viso e sul suo corpo mi piacciono. Perché quello che lo rende sexy è il suo vissuto. Attraverso le pieghe del corpo si vede meglio l’anima”.

L’amore non riguarda solamente l’altro sesso, ma anche i posti dove vive e ha vissuto: “Vengo da un Paese, l’Italia, in cui la sensualità si respira nell’aria, in cui i corpi parlano senza parole. La Francia mi ha fatto scoprire un’altra maniera di essere femminile, più sottile. Ho capito che l’amore e la sensualità erano legati all’energia, non all’età”.

Un’altra rivelazione durante l’intervista riguarda poi il futuro: «Dopo il divorzio, nel 2013, Vincent è rimasto in Brasile e io ho scelto di vivere a Parigi. L’anno scorso però ho comprato casa a Lisbona e mi piacerebbe molto andarci a vivere, ha un lato internazionale e al tempo stesso provinciale che mi piace. Lì si vive in maniera più dolce che a Parigi, sarebbe fantastico per le mie figlie».

Intanto anche la vita professionale va a gonfie vele: l’attrice umbra classe 1964, recentemente ammirata nella terza stagione di Mozart in The Jungle, per la seconda volta è stata chiamata a vestire i panni di madrina del Festival di Cannes, la kermesse cinematografica che aprirà i battenti il prossimo 17 maggio.