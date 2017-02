Moreno Donadoni: è passione con la bella Malena?

Lei, Malena, lo aveva detto, alla vigilia della partenza, che non sarebbe riuscita a sopportare l’astinenza, ma in pochi avrebbero scommesso che la passione sarebbe scoppiata con uno dei naufraghi più giovani e “timidi”, Moreno Donadoni.

Mentre gli ascolti dell’Isola dei Famosi non riescono a decollare e la produzione cerca di correre ai ripari, i naufraghi in Honduras non se ne rendono conto, e tra un litigio e l’altro, c’è spazio anche per la passione.

Dopo i timidi abbracci dei giorni scorsi, le effusioni tra Moreno e Malena si fanno sempre più intense. La pornostar pugliese infatti stuzzica in continuazione il rapper, attraverso carezze e baci prontamente ricambiati con passione.

Tra languide carezze, il rapper sembra essersi preso una bella cotta, e anche l’attrice sembra ricambiare l’interesse, tanto che durante l’ultima diretta è state lei stessa a svelare alla Marcuzzi: “Non stiamo insieme, c’è una bella amicizia. Se lui poi vorrà farsi analizzare da me…”.

Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni, ma di certo fra Moreno e Malena baci e carezze ormai si sprecano e gli altri naufraghi sono certi che stia nascendo una nuova coppia.