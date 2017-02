MSC Crociere, seimila nuove assunzioni entro il 2018

By Eleonora Gitto

MSC Crociere, circa seimila nuove assunzioni previste entro il 2018.

Raggiunto un accordo sulla formazione in Liguria, all’interno del quale sono previste seimila assunzioni presso la nota compagnia MSC Crociere.

Il patto è stato stipulato dalla società stessa, la Regione Liguria e l’Accademia Italiana della Marina Mercantile.

La Regione Liguria si è impegnata a finanziare con seicentomila euro due percorsi biennali di Istruzione Tecnica Superiore organizzati dall’Accademia, finalizzati alla formazione di multimedia technician e middle manager hotel di bordo.

MSC metterà a disposizione le sue competenze tramite docenti specializzati e periodi di stage per gli allievi. Garantirà inoltre l’assunzione del 70% delle persone che termineranno il corso positivamente.

Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha detto in proposito: “Con MSC e l’Accademia della Marina Mercantile, avviamo un percorso che vedrà la nascita, nella sede di Villa Spinola Grimaldi a Lavagna, di un nuovo polo di eccellenza per la formazione legata al comparto crocieristico, che è anticongiunturale, in continua crescita”.

Dal canto suo Pierfrancesco Vago, Presidente esecutivo della compagnia MSC Crociere, ha tenuto a sottolineare che la società prevede di costruire entro il 2016 ben 11 navi.

In vista di queste nuove realizzazioni, è prevista l’assunzione di 36mila dipendenti nei prossimi anni.