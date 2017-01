Naike Rivelli, dente avvelenato con l’ex amico Alberto Dandolo

Come al solito Dagospia si fa portavoce di scoop e indiscrezioni che di volta in volta vengono confermati o smentiti, con buona pace dei diretti interessati.

Questa volta Alberto Dandolo ha annunciato la partecipazione di Ornella Muti e sua figlia Naike Rivelli all’Isola dei Famosi, a partire dalla seconda puntata, ma si è trovato dinanzi ad una reazione delle dirette interessate che certamente non si aspettava.

Dandolo aveva specificato che le artiste avevano trovato l’intesa per una cifra che si aggira intorno ai 290mila euro. Secondo il giornalista l’attrice italiana e l’esuberante Naike non avrebbero preso parte all’Isola dei Famosi come concorrenti, ma sarebbero sbarcate su un’altra isola, chiamata Isola Muti, col compito di riabilitare i naufraghi appena espulsi.

Naike non sembra aver digerito bene l’articolo di Dandolo, che su Facebook denuncia di essere stato attaccato via telefono proprio dalla Rivelli: “FLASH: La signorina Naike Rivelli mi informa attraverso epici messaggi privati ( tutti rigorosamente archiviati) che lunedì dirà tutto quello che saprebbe di me a mezzo stampa! Non ha gradito le anticipazioni che ho dato della partecipazione sciamanica di lei e della sua mamma all’Isola dei Penosi ( vedi post sotto) . Dichiarerà che sono gay, gerontofilo, drogato e ninfomane ( VIVA DIO, UN PO’ DI VERITA’ !). Dirà anche che non si capacita che la sua rubrica nel mio programma radio sia stata congelata momentaneamente perché nell’ultima puntata in cui era ospite ha discettato per 4 minuti della depilazione della sua vagina (tema di oggettivo interesse pubblico trattato alle 11 del mattino). Bene! Io, i miei avvocati personali e quelli di uno dei Gruppi editoriali da cui dipendo la ascolteremo con sommo gaudio! #aridatecelemarchi”.

Dandolo ha fatto quindi bene intendere come tutto verrà passato ai suoi legali che si occuperanno di risolvere la questione: la diatriba Rivelli- Dandolo arriverà quindi persino in tribunale?