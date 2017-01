Naike Rivelli: io gratis e nuda a Sanremo

Non certamente nuova alle provocazioni, che propina ai fans con numerosi video che condivide sui suoi profili social, la bella Naike Rivelli, che negli ultimi mesi ci sta prendendo gusto a mostrarsi senza veli ed in pose hot, ha condiviso nelle ultime ore un video, in cui naturalmente è ben poco vestita, ma in cui soprattutto fa una proposta che chissà se i vertici Rai prenderanno in considerazione.

Il video è molto particolare, ricco degli effetti sonori e visivi tipici di Instagram.

Nel post si vede la Rivelli in mutandine e reggiseno che, tra una canzoncina e l’altra, si rivolge ai conduttori: “Maria, Carlo…anche io vengo gratis a Sanremo e mi spoglio gratis!”.

Alla dichiarazione non poteva non seguire una esibizione “particolare”, probabilmente volta a convincere i conduttori. In lingerie, la figlia di Ornella Muti si è proposta a Carlo Conti in qualità di co-conduttrice, ballando e cantando tenendo addirittura ritmo con le tette.

Quasi tutti i follower hanno apprezzato l’autocandidatura: «Fallo ti prego! Scendi dalle scale lenta e nuda! Dai un tocco glam al mondo del graziedeifior!», ha scritto ad esempio una fan.