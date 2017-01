Naomi Campbell si mette a nudo per Gq

Non è certo la prima volta che si mostra in tutta la sua straordinaria bellezza, ma il tempo sembra non aver scalfito per nulla il suo corpo, che sembra immune a qualsiasi segno dell’età.

E così a 46 anni Naomi Campbell continua ad essere una modella dal fascino irresistibile e dalle curve perfette, la stessa che negli anni novanta era la regina indiscussa delle passerelle di tutto il mondo.

Naomi, infatti, ha deciso di posare nuda per la rivista Gq mostrando le sue forme perfette. Nel servizio fotografico, la Venere nera posa senza veli e il suo fisico sembra quello di più di 20 anni fa, quando debuttò in passerella come modella.

Nel 2016 eletta proprio da GQ ‘Modella del secolo’, Naomi si è denudata ancora una volta dinanzi al fotografo della rivista, concedendo tutte le proprie curve. Musa dello stilista Philipp Plein, si scatena in pose ammiccanti e maliziose.

Modella, imprenditrice, disegnatrice di lingerie fa beneficenza ma anche shooting e pubblicità.

Il mensile scrive che la Campbell anche quando non cerca attenzione la trova e del resto con un fisico come il suo è difficile passare inosservati.