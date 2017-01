Naomi Watts e Julianne Moore al bar insieme: potere alle donne!

Tutte e due bellissime e piene di grinta, due attrici veramente incredibili nelle loro numerose interpretazioni, Naomi Watts e Julianne Moore.

La prima conosciuta per le numerose pellicole come “The Ring”, “21 grammi”, “Funny Games” e il più recente “Shut In”, la seconda per film come “Hannibal”, “Chloe”, “Shelter” e l’ultima partecipazione alla saga “Hunger Games Il canto della rivolta parte 2”.

Tutte e due evidentemente si frequentano anche fuori dal set cinematografico, è stata la stessa Naomi Watts a condividere uno scatto proprio in queste ore, tre belle donne: Naomi, Julianne e Stella McCartney, al Cotton Club.

“At the #cottonclub with @stellamccartney and @juliannemoore for #stellamccartney #nyc ❤ #girlpower #ladiesofthenight 💃🏻💃🏻💃🏻””, così scrive l’attrice sul suo profilo ufficiale Instagram, mettendo in chiaro le cose con quel “Girlpower”.

Tanti commenti estasiati dei fan che si sono complimentati principalmente con le due attrici per la loro bravura e ovviamente la loro stupenda bellezza.