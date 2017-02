Natalia Gutkiewicz, la star senza volto di Instagram

Si chiama Natalia Gutkiewicz ed è polacca la ventenne che spopola su Instagram senza aver mai mostrato il suo volto.

100.000 follower e circa 450 foto postate sul sociale Instagram. Per quanto riguarda il numero delle foto, non si può certo parlare di record ma, se si considera che in queste fotografie Natalia non ha mai fatto vedere la sua faccia, si capisce bene che un primato esiste.

Natalia ha deciso di fare esattamente il contrario di ciò che fanno gli altri sui social: non apparire. Almeno non interamente.

Per costruire il suo successo, invece di trucchi e fotoritocco, la ragazza polacca ha puntato sulla curiosità.

Un giorno fa vedere un pezzo di labbra, un altro un occhio, poi una ciocca di capelli o un pezzo di naso, e così via. Piccoli assaggi ma il viso intero mai. Così cresce la curiosità di quanti vorrebbero scoprire la misteriosa ragazza.

La stessa Natalia spiega ai giornalisti che i suoi followers: “Aspettano sempre la foto successiva per vedere se mostrerò la mia faccia”.

“L’interesse verso di me è cresciuto un po’ alla volta: la gente passava un po’ più tempo del solito sul mio profilo, per vedere se trovavano una foto di come sono”.

I suoi fan pare che apprezzino molto la spontaneità delle foto di Natalie: “Non sono una di quelle che fa 250 foto di un tramezzino e poi sceglie quale postare. Non voglio essere ipocrita: se una foto viene male, la rifaccio, ma è una cosa rara”.

Natalia così è diventata una delle “star” di Instagram più famose in Polonia.

Tuttavia la ragazza non desidera diventare riconoscibile: “Percorro una linea sottile tra il raccontare la mia vita privata e non essere riconoscibile. Nessuno dei miei followers è sicuro di come sia fisicamente”, confessa la ventenne che grazie a questa idea originale, è riuscita anche a trovare lavoro come esperta di social media.