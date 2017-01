Neppure Sabrina Ferilli sarà nel serale di Amici

Dopo l’addio di Emma Marrone, che ha fatto scatenare il gossip che ha addirittura supposto una lite tra la cantante e la conduttrice, Maria De Filippi dovrà fare a meno di un altro personaggio “forte” per il serale di Amici: in queste ore infatti arriva la conferma che neppure Sabrina Ferilli sarà uno dei giudici del talent.

Se la Marrone ha motivato il suo addio con la decisione di concentrarsi maggiormente sulla sua carriera e sulla musica, la Ferilli è impegnata in molti progetti e lavori cinematografici e questi al momento hanno la priorità rispetto allo show.

A diffondere la notizia è Alberto Dandolo su Oggi: “Rivoluzione al serale di Amici. Sabrina Ferilli non parteciperà più al programma, lasciando così vacante a sua poltrona di giudice. L’attrice, che è una delle migliori amiche di Maria De Filippi, avrebbe deciso infatti di dare la priorità ad altri progetti professionali in ambito cinematografico”.

C’è però almeno una riconferma, quella di Morgan, che lo scorso anno era stato il quarto giudice speciale del programma. «Ad ora nel cast l’unico nome certo pare sia quello dell’irriverente Morgan. Chi sostituirà Sabrina? Ah, saperlo…», scrive ancora Oggi.

Il cantante ha fatto una piccola apparizione durante uno speciale del sabato pomeriggio ed in seguito è stato confermato, ma lui stesso afferma che non si sa che ruolo avrà quest’anno.

I nomi tirati fuori dal cilindro in questi giorni come possibili sostituti, in veste di giudici, sono quelli di Simona Ventura, di J-Ax e di Fedez.

Alcuni danno proprio il rapper per certo, sia per la sua precedente esperienza in XFactor, sia per alcune sue presunte dichiarazioni sui social.