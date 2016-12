Nina Moric, la foto ricordo fa scoppiare un caso

By Angela Sorrentino

Una foto pubblicata forse per nostalgia, un ricordo di tempi passati, sta costando carissimo, in quanto a critiche social, alla bella Nina Moric, letteralmente sommersa da commenti al vetriolo, e lei naturalmente non è rimasta indifferente.

Questa volta, a far infuriare la modella, sono i commenti a una foto datata 2007 che la ritrae nuda con le gambe incrociate, accompagnata dalla didascalia “Esattamente 10 anni e 22 tatuaggi fa“.

Effettivamente la foto puntualizza il tempo passato e così un utente ad esempio ha commentato: “molto meglio, 1 naso fa, un paio di labbra fa… e un po’ di tutto fa”, scatenando in qualche modo sia gli hater di Nina, che hanno apprezzato l’intervento, che Nina stessa.

“Le labbra – attacca la showgirl – erano già rifatte, il resto non ho toccato nulla, mi spiace ma hai scritto cazzate, alla fine con i like che prendi però vinci un tostapane“.

“Devo dire che adesso le somigli più che 5 anni fa” nota un altro, al quale Nina risponde con sincerità: “Ho sempre ammesso che 5 anni fa ero un mostro. Avevo abusato di acido ialuronico che ora per fortuna si è riassorbito. Le labbra erano già rifatte, quindi è ovvio che sono molto più simile, poi è chiaro i 10 anni sono passati”.