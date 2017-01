By Angela Sorrentino

Nino Frassica: differenza d’età, non è un problema

La notizia era stata lanciata lo scorso dicembre: Nino Frassica, 66 anni, era stato beccato da Diva e Donna a Roma in dolce compagnia: la bionda compagna di Frassica era Barbara Exignotis, 25 anni meno di lui, ed ex star del cinema a luci rosse.

Frassica, nella sua lunga e fortunata carriera, ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori ma, chiaramente, non si può tenere tutto nascosto, e così in queste ore ha deciso di raccontare in prima persona quello che sta vivendo.

Così Frassica, al settimanale “Intimità”, ha finalmente confermato la sua relazione: “Proteggo molto, come direbbe uno che parla bene, la mia praivasi. Del mio privato non dico nulla, a volte mi scappa un sussurro che è poco più di niente. Ma la vita riserva sempre delle sorprese, dico perciò che se sono rose fioriranno…”.

E nonostante lei abbiamo solo 41 anni, i due non si lasciano spaventare dalla differenza d’età: “Sì, è così. Ed è anche vero che la differenza d’età non conta, ciò però non toglie che c’è un abisso che divide il fidanzamento e il matrimonio!”.

Nella stessa intervista ha poi trovato spazio per parlare anche dei social network, su cui è molto attivo: “Ho un mio profilo con 5.000 amici, tutti sconosciuti! Un giorno vorrei fare una festa e invitarli tutti, anche se così facendo svuoterei il mio conto in banca!”.