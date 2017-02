Notebook prezzi e offerte per Hp, Asus e Acer

Lo store online Yeppon presenta tantissimi notebook nel suo store. Ecco quali sono i migliori presenti sulla piattaforma.

La migliori offerta: Prezzi notebook, la serie Asus

Sono due i modelli che ci saltano all’occhio su Yeppon per quanto riguarda la nota marca. Asus presenta i due modelli ASUS X540SA-XX311T e Asus X556UA-XO607T i5-7200U. Il primo modello è davvero un 15.6” ben dotato. Tante le caratteristiche tecniche che esaltano questo notebok dal design fino ed elegante.

Le caratteristiche tecniche sono:

– 500 gb Hard disk;

– 16 gb ram;

– windows 10;

– processore Intel Celeron

Ottimo rapporto qualità/prezzo, in quanto troviamo un computer da 286 € davvero ben fornito e con una garanzia di ben due anni. Per quanto riguarda il secondo modello, abbiamo un modello molto simile, ma con la differenza di un processore più potente: stiamo parlandodell’ Intel i5, davvero performante su un computer da 15 pollici. Qui il prezzo sale, ma ovviamente il processore gioca un ruolo fondamentale: 472 euro il costo totale.

Prezzi notebook, la serie Hp

Molto interessanti anche i modelli HP, che presentano caratteristiche davvero innovative: i due più rilevanti sono sicuramente HP 250 G5 i7 6500U e HP 250 G5 i3 5005U. Il primo può essere scuramente considerato un top di gamma, viste le caratteristiche imponenti che lo paragonano praticamente ad un computer fisso di fascia media. Ecco le caratteristiche:

– 16 gb memoria RAM;

– Hard disk 1 TB;

– Processore Intel i7;

– Sistema operativo Windows 10.

Oltre ad avere un sistema stabile come Windows 10, questo modello può usufruire di un hard disk da ben un 1 Terabyte, ideale per chi lavora. Il processore è invece da top di gamma: l’intel i7 ha dimostrato stabilità ed efficienza. Il prezzo è stabile sui 550 euro, non male per queste caratteristiche. Meno potenti le caratteristiche dell’altro dispositivo presente sullo store. Un hard disk più piccolo, da 500 gb, e un processore AMD E1, che comunque ha dimostrato di valere in quanto affidabilità. Anche qui la memoria Ram non cambia: saranno infatti 16 i gigabyte a disposizione.

I prezzi notebook della gamma Acer

Due modelli interessanti sono sicuramente quelli presentati dalla gamma Acer. Anche questo produttore ha dimostrato di poter fare delle macchine in grado di tenere testa alle migliori. Il primo modello interessante è sicuramente l’ Acer Aspire e15, un vero top di gamma.

Ecco le sue caratteristiche:

– memoria ram 16 gb;

– har disk 500 gb;

– processore intel i 5;

Un ottimo computer in grado di dare le giuste performance all’ utente finale. Il suo prezzo si aggira intorno ai 500 euro. L’ultimo modello, sempre della marca Acer è il Tmb117-m-c1kc, un netbook da 11 pollici. Nonostante le sue dimensioni ridotte può essere un ottimo compromesso. Ecco le caratteristiche:

– windows pro1o;

– hard disk 500 gb;

– Processore Intel Celeron;

– ram 4 gb;

Un ottimo compromesso qualità-prezzo per chi vuole optare per un portatile meno ingombrante ma con le caratteristiche adatte per lavorare. Piccolo e compatto per poter navigare su internet e poter portare a termine il vostro lavoro. Il prezzo si aggira intorno ai 300 euro, un buon compromesso per essere un piccolo netbook pro.

Per trovare il tuo Notebook: clicca qui.