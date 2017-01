By Eleonora Gitto

Nude per vedere i defunti: medium ipnotizza e fa spogliare le clienti

Pare che un medium fantasioso abbia prima ipnotizzato due sue clienti e poi le abbia fatto spogliare per “compiacere gli spiriti” dei defunti che girano nudi.

Non solo il medium furbetto avrebbe convinto le due ragazze di 20 anni cadute nella trappola a togliersi i vestiti, ma le avrebbe anche costretto a compiere atti sessuali.

Il medium imbroglione dice di essere la reincarnazione di Gesù Cristo. E con questo “santo” biglietto da visita, l’uomo ha spinto le due a inviargli loro foto nude.

Per convincere le due delle sue “buone intenzioni”, sembra che abbia addotto una motivazione alquanto pittoresca: fotografarsi nude avrebbe migliorato il potenziale psichico delle ragazze così avrebbero potuto contattare meglio e prima i loro parenti defunti giacché “anche gli spiriti sono nudi”.

E se il medium, ove mai la notizia avesse conferma, ha mostrato di essere molto furbo, le ragazze sembrerebbero essere di una ingenuità disarmante.

Tanto è vero che una delle due voleva essere “addestrata” dal Medium per imparare la sua arte. Ovviamente le “lezioni” prevedevano teoria e pratica.

E nella pratica lei doveva toccarsi, nuda, davanti a lui oltre, ovviamente, a inviare foto che la ritraevano in pose hard. Per il “maestro” più il comportamento della ragazza era osé, più gli spiriti sarebbero stati soddisfatti.

E non mancavano esercizi di meditazione in cui la ragazza avrebbe dovuto giacere nuda per circa mezz’ora, immaginando scenari suggeriti dal medium: “essere su una spiaggia deserta a fare sesso con cinque uomini”.

Il medium alla fine sarebbe finito in manette dopo la denuncia delle due ragazze che per “miracolo” hanno aperto gli occhi. Ma tutto questo sarà successo veramente?