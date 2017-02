By Angela Sorrentino

Occidentali’s Mamma, la parodia di Gabbani impazza in internet

Se Francesco Gabbani ha appena sfatato il mito secondo cui, in genere, chi vince Sanremo poi fa flop ai botteghini, aggiudicandosi il Disco d’Oro in una settimana esatta da quando il suo “Occidentali’s Karma è diventato un tormentone amato da Italia ed Europa, anche un video parodia in queste ore sta conoscendo uno straordinario successo.

La parodia di Occidentali’s Karma è un ironico inno alla mamma 2.0, ormai lontana dai cliché della casalinga del sud e sempre più attenta all’estetica.

Testo e regia sono del gruppo salernitano Villa PerBene, con la collaborazione di Alessio Tagliento, a cantare è Leonardo Fiaschi.

Leonardo Fiaschi, famoso per l’imitazione di Jovanotti e anche ex concorrente di “Tale e Quale Show”, ha deciso di rilanciare la canzone a modo suo, passando quindi da Occidentali’s karma a “Occidentali’s mamma” appunto.

Stesso maglioncino arancione, stessa ambientazione orientale e stesse “compagne” ballerine, ma un testo rivisitato, che illustra il rinnovato stile di vita di una mamma visto dal figlio, non senza ironia e qualche perplessità.

Il video della parodia ha raggiunto oltre i 50mila click e continua a fare incetta di commenti positivi.