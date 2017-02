By Eleonora Gitto

Occupazione, Italo apre le selezioni per 160 posti di lavoro

Italo ha aperto le selezioni, che dureranno fino al 2018, finalizzate alla creazione in Italia di 160 nuovi posti di lavoro.

NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) società che gestisce i treni Italo, è il primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria AV (Alta Velocità).

L’attuale flotta dei treni Italo conta su 25 treni Agv 575 di ultima generazione in grado di viaggiare ad altissima velocità: fino a 360 Km/h.

La società ha messo a disposizione 160 posti di lavoro e in questi giorni ha aperto le selezioni per scegliere il personale. NTV cerca hostess, steward e operatori d’impianto.

Per quanto riguarda le selezioni di queste ultime figure, che proseguiranno per tutto il mese di marzo, c’è da dire che la scelta cadrà solo su 10.

Una volta assunti, i candidati seguiranno un corso che permetterà loro di diventare macchinisti.

Anche la selezione per steward e hostess è già aperta. I prescelti lavoreranno sia sui treni sia nelle maggiori stazioni ferroviarie italiane.

Il loro compito è assicurare il maggior confort ai viaggiatori.

Per quanto riguarda i requisiti minimi, per NTV i candidati dovranno essere in possesso del diploma di scuola superiore o della laurea, dovranno conoscere bene le lingue straniere ed essere dotati di ottima capacità comunicativa e propensione al servizio verso il cliente.

Per candidarsi, basta collegarsi al sito ufficiale di NTV (ntvspa.it).