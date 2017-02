Le migliori offerte luce 2017: Enel vs Edison

Il risparmio si sa è una cosa seria specie nella bolletta luce. ecco perchè è bene stare attenti alle offerte luce per scovare le tariffe migliori.

Le migliori offerte luce 2017 vedono due grandi competitor: il colosso Enel ed Edison.

Sia Enel che Edison Energia hanno deciso di puntare molto sulla particolarità dell’offerta, specialmente la prima compagnia. Orientarsi fra una decina di pacchetti, alcuni dei quali molto specifici, è un’impresa che richiede tempo e attenzione, ma che può portare a vantaggi notevoli nel tempo.

Enel ha arricchito la sua proposta commerciale con l’inclusione di condizioni particolari che vanno oltre il generico vantaggio dato dal risparmio sulla bolletta della luce. Tariffe uniche giorno e notte, pacchetti convenienti per il week end, attenzione al rispetto dell’ambiente, possibilità di gestione digitale delle bollette sono solo alcune delle caratteristiche dei pacchetti luce di Enel.

Edison ha scelto invece di concentrarsi su un’offerta più ristretta ma con molte specificità, in grado di venire incontro a ogni tipo di cliente. La compagnia ha deciso di puntare molto sul contenimento del prezzo, dando grande attenzione alla volontà del cliente di risparmiare il più possibile. Esempio lampante di questa politica è l’offerta Edison Best, che avvisa il cliente ogni volta che l’azienda lancia un pacchetto più vantaggioso.

Le migliori offerte luce di Enel

La compagnia ha ben 9 pacchetti attualmente attivi, ognuno studiato per intercettare una specifica fascia di utenti e soddisfare le loro esigenze. Ci sono offerte che vi permetteranno di gestire online non solo la visione delle bollette ma anche il pagamento tramite addebito su bonifico, mentre altri pacchetti puntano di più sul rispetto dell’ambiente o su consumi ridotti in base alla città. Occore prestare attenzione anche alla data di scadenza, perché alcune offerte scadranno tra circa un mese, quindi è meglio cominciare ad esaminare proprio quelle.

E-light

Il prezzo: 0,0369 euro / kWh

Validità: fino al 16 marzo 2017

Requisiti: offerta attivabile solo per chi proviene da un altro fornitore

L’offerta: il prezzo, riferito alla sola componente energia, è bloccato per 12 mesi, dopo i quali verrà aggiornato sulla base dell’andamento del mercato. Una volta comunicata la nuova tariffa, potrete decidere entro 30 giorni se accettarla o recedere dal contratto.

Particolarità: uso di energia certificata prodotta da fonti rinnovabili. La gestione online consente di ricevere la bolletta via email ogni due mesi e di optare per l’addebito su conto corrente, evitando le code agli sportelli.

E-light bioraria

Prezzo Fascia Blue: 0,0180 €/kWh. Ideale per chi è fuori casa durante il giorno. Attiva sabato, domenica e festivi, tutti i giorni dalle 19 di sera alle 8 di mattina.

Prezzo Fascia Arancione: 0,0750 €/kWh. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 19.

Validità: fino al 16 marzo 2017

Requisiti: offerta attivabile solo per chi proviene da un altro fornitore

L’offerta: il prezzo viene bloccato per 12 mesi, rispamiando soprattutto la sera, il fine settimana e nei giorni festivi. Dopo un anno i costi sranno aggiornati in base all’andamento del mercato, previa comunicazione della nuova tariffa. Anche in questo pacchetto il cliente potrà sempre scelgiere di annullare il contratto entro 30 giorni dalla comunicazione.

Particolarità: E-Light Bioraria ha le stesse particolarità di E-Light per quanto riguarda l’uso di energia certificata prodotta da fonti rinnovabili e la gestione online di bollette e pagamenti.

Le offerte di Edison per la bolletta della luce

Edison Energia ha puntato su pacchetti meno specifici ma con molte particolarità. Fra le varie offerte che scadranno alla fine del mese di febbraio spiccano Edison Best e l’offerta a prezzo fisso.

Edison Best

Prezzo Monorario: 0,038 €/kWh. Il prezzo è unico per tutte le ore della giornata.

Prezzo Biorario: 0,076 €/kWh dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19. Oppure 0,020 €/kWh da lunedì a venerdì, più sabato, domenica e festivi, dalle 19 alle 8.

Validità: fino al 28 febbraio 2017

Requisiti: offerta riservata ai nuovi clienti e attivabile solo online

L’offerta: il prezzo della componente energetica viene bloccato per 12 mesi, permettendovi di risparmiare anche grazie alla divisione in fasce di consumo tra monoraria e bioraria.

Particolarità: Edison vi avviserà via email se verranno lanciate offerte più convenienti in grado di farvi risparmiare almeno 52 euro all’anno. L’attivazione è gratuita, la compagnia si occuperà del trasferimento dal vecchio fornitore al nuovo. Il contratto è sottoscrivibile direttamente online, senza l’obbligo di invio del contratto firmato. La bolletta e il pagamento sono gestibili digitalmente.

Edison a prezzo fisso

Prezzo Monorario: 0,069 €/kWh. Il prezzo è unico per tutte le ore della giornata.

Prezzo Biorario: 0,082 €/kWh dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19. Oppure 0,062 €/kWh da lunedì a venerdì dalle 19 alle 8, sabato, domenica e festivi, da 0-24.

Validità: fino al 28 febbraio 2017

Requisiti: offerta riservata ai nuovi clienti, valida in tutta Italia

L’offerta: il prezzo della componente energetica viene bloccato per ben 2 anni, diviso nelle fasce di consumo monoraria e bioraria.

Particolarità: anche per questa offerta la compagnia ha puntato sul digitale: il contratto può essere sottoscritto direttamente online, la bolletta può essere ricevuta via email e il suo pagamento può avvenire tramite addebito da conto bancario. L’attivazione resta gratuita.