Offerte lavoro: Generali Italia, arrivano le nuove assunzioni

Generali Italia Spa si prepara alla selezione di personale per nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale.

Il noto Gruppo assicurativo cerca personale da assumere a tempo indeterminato e determinato, e giovani per tirocini.

Generali Italia SpA, la compagnia di assicurazioni italiana nata nel 2013 per cessione delle attività assicurative in Italia di Assicurazioni Generali a INA Assitalia SpA, è proprietaria dei marchi Generali INA Assitalia, Generali Toro, Generali Lloyd Italico e Generali Augusta, e conta ben 10 milioni di clienti.

Attualmente il Gruppo conta in Italia circa 620 agenzie, 7.200 dipendenti e più di 20.000 Agenti e collaboratori.

Il Gruppo cerca sia professionisti esperti in vari ambiti che giovani anche senza esperienza. Gli inserimenti di personale avvengono, per lo più, mediante assunzioni a tempo determinato o indeterminato, e stage, solitamente semestrali.

Assunzioni e tirocini in Lombardia, sede di Milano. I candidati selezionati potranno lavorare nelle aree Audit & Internal Review, Risorse Umane, Marketing & Business Development e ICT.

Ecco le posizioni aperte.

Senior Internal Auditor Investments

Si cercano candidati laureati in Business Administration, Contabilità, Finanza o Ingegneria. Gli interessati conoscere la lingua inglese e quella francese, e avere dimestichezza con l’uso di Word, Excel, Outlook, Power Point e Access. Hanno maturato una esperienza pluriennale in ambito revisione contabile/controlling, o in settori affini, e avere familiarità con le norme e i regolamenti che disciplinano il settore della gestione assicurativa in Lussemburgo. I candidati devono essere disponibili a viaggiare sia in Italia che all’estero. E’ richiesta esperienza precedente di gestione del risparmio e di audit forense, e il possesso di certificazioni professionali quali ACCA, CIA, CISA e CFE.

Stage Hr Reward & Development

I tirocinanti hanno una laurea in Risorse Umane o equivalente. Possiedono una conoscenza avanzata della lingua inglese. Hanno ottime doti di relazione e sono predisposti al lavoro in team.

Tirocinio Hr Generalist

Gli stagisti sono laureati in Economia e Amministrazione, preferibilmente con formazione legata alle Risorse Umane o a settori equivalenti. Conoscono bene la lingua inglese e hanno ottima padronanza del pacchetto Office. La conoscenza del Francese e / o del tedesco sarà considerata un vantaggio.

Stage Distribution Experience

E’ richiesta una laurea in Business Administration, Ingegneria o Marketing, e ottimo Inglese. Occorre aver maturato esperienza in ambito vendita, distribuzione o marketing, conoscere bene Office ed essere disponibili a viaggiare. La conoscenza di altre lingue straniere sarà valutata positivamente.

Internship Data & Digital Platforms

Per candidarsi occorre aver conseguito una laurea in ambito tecnico e conoscere l’Inglese a livello avanzato. Bisogna, inoltre, possedere competenze concernenti le tecnologie e tendenze digitali, e in ambito pianificazione e finanziamento.

Stage Customer Experience

Il tirocinio Generali è rivolto a candidati con ottimo Inglese e che conoscono il pacchetto Office. Devono possedere spiccate doti analitiche e comunicative, orientamento al cliente e interesse per il settore del marketing. E’ gradita la conoscenza di altre lingue straniere, in particolare di quella tedesca o francese.

Asset Management Audit – Senior Asset Management Securities

I candidati ideali sono laureati in Business Administration, Contabilità, Finanza o Ingegneria. Hanno ottima padronanza della lingua inglese e conoscono molto bene il pacchetto Office e 6 anni di esperienza in mansioni analoghe e sono disponibili a viaggiare per lavoro. Altri requisiti sono la conoscenza del francese e del tedesco, il possesso di certificazioni quali ACCA, CIA, CISA e CFE, e pregresse esperienze in ambito forensic auditing e nel settore dell’Asset Management.

Asset Management Audit – Junior Real Estate Auditor

Serve una laurea in Business Administration, Contabilità, Finanza o Ingegneria. Conosce bene Word, Excel, Outlook, Power Point e Access. Ha familiarità con la lingua inglese ed è disponibile a viaggiare per lavoro. Preferibilmente, conosce la lingua francese e/o tedesca, ha una certificazione in materia di contabilità e revisione contabile, come CIA, ed esperienza pregressa in ambito revisione contabile/controlli, o in settori affini, e/o nel settore immobiliare.

Gli interessati alle future assunzioni Generali e alle opportunità di lavoro nel settore assicurativo possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Generali “Lavora con noi”, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form.