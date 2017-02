Offerte lavoro: Poste Italiane cerca Portalettere, ecco dove

By Eleonora Gitto

La società Poste Italiane cerca personale da assumere come Portalettere in diverse regioni d’Italia: ecco dove e come candidarsi.

Poste Italiane è la società che si occupa della gestione del servizio postale in Italia ed è anche operativa nei settori finanziari, assicurativi e telefonia mobile.

Oggi la società apre a nuove assunzioni e offre un contratto a tempo determinato, in relazione alle specifiche esigenze aziendali.

I requisiti per candidarsi all’offerta di lavoro di Poste Italiane sono:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

patentino del bilinguismo per la sola provincia di Bolzano;

idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

I candidati selezionati andranno a lavorare nelle seguenti sedi: Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Aosta, Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Varese, Como, Sondrio, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Udine, Gorizia, Trieste, Piacenza, Parma, Reggio nell’Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Pordenone, Biella, Lecco, Lodi, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola, Monza e della Brianza, Fermo.

Per candidarsi visitare il sito web di Poste Italiane e inviare il curriculum alla pagina “Lavora con noi”.