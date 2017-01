Olivia Newton-John: la battaglia contro il cancro mi ha insegnato molto

Lei è diventata un’icona per aver interpretato il ruolo di Sandy nell’indimenticabile “Grease” accanto a John Travolta.

Parliamo ovviamente di Olivia Newton-John, che oggi rivela come la battaglia contro il cancro le abbia insegnato molto, l’attrice conferma quasi di essere grata alla malattia e ovviamente ad averla sconfitta perché è stata un’esperienza importantissima.

Intervistata a Radio Times, Olivia Newton-John ha rivelato: “Sono grata all’esperienza della mia battaglia contro il cancro, senza di essa non avrei fatto tante cose che poi ho deciso di fare nella mia vita, inoltre mi ha insegnato la compassione per tutte quelle persone che attraversano momenti difficili”.

L’attrice aveva già confermato di sentirsi in ottima forma dopo aver subito una mastectomia, ma ha rivelato la paura poco prima dell’operazione: “Mi sentivo terrorizzata, la notte non riuscivo a dormire, sono scesa di sotto e mi sono lavata, avevo come l’impressione che il cancro si fosse diffuso velocemente a tutto il mio corpo”.

La Newton-John ha anche confermato come questa battaglia l’abbia cambiata: “Il cancro mi ha costretto a riflettere profondamente su di me per la prima volta, quindi è stata una esperienza positiva in questo senso. Ho imparato a non sentirsi in colpa per il successo ottenuto durante la mia carriera“.