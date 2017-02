Orlando Bloom: bello cogliere lo spirito dei bambini

Il suo impegno umanitario è costante ma non è mai sotto i riflettori, Orlando Bloom ha un grande cuore e al tempo stesso una grande umiltà.

L’attore infatti è spesso presente a sostegno dell’Unicef nei suoi viaggi verso popolazioni in gravi difficoltà come quelle dell’Africa, l’ultimo scatto condiviso proprio poche ore fa è legato alla Nigeria, una nazione dove si è recato nel suo ultimo viaggio.

Orlando Bloom ha pubblicato uno scatto in una capanna insieme ad un ragazzino con un messaggio davvero molto tenero che recita testualmente: “…catturando lo spirito dei ragazzini nigeriani”, uno scatto dove l’attore sorride accanto ad un ragazzo del posto.

I fan apprezzano molto l’Orlando Bloom non solo bello e ammirato da donne e uomini, ma anche quello molto attivo per il sociale, lo dimostrano la quantità di commenti e “like” che arrivano sul suo profilo ufficiale.

Dal 2004 infatti l’attore è diventato membro della Soka Gakkai e collabora con L’Unicef dal 2007, tanti viaggi fra Nepal ed altre zone povere, nel 2015 ad esempio si è recato in Macedonia per chiedere la protezione di bambini rifugiati, così come nel 2016 il suo impegno si è spostato in Ucraina nelle zone colpite dopo il conflitto militare.

foto@Instagram