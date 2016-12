Orlando Bloom è Babbo Natale per i bambini malati

Il Natale è più bello se si può rendersi utili per qualcuno, aiutare i più bisognosi e strappare anche solo un sorriso ai meno fortunati: mentre in molti dimenticano il vero significato di queste festività, Orlando Bloom ha deciso di trasformarsi in Babbo Natale per una nobile causa.

Orlando Bloom, assieme a Katy Perry, vestiti da Babbo Natale e Signora, hanno trascorso qualche ora tra i piccoli pazienti del Children Hospital di Los Angeles cercando di portare conforto a loro e alle rispettive famiglie.

I due fidanzati vip hanno portato regali ai bambini e posato per foto ricordo con tanto di autografo. La coppia è apparsa ancora una volta in sintonia, nonostante le voci che si erano diffuse qualche settimane fa sulla loro rottura.

Entrambi ambasciatori Unicef, da anni ormai sposano cause umanitarie.

Katy e Orlando sono quindi ancora ufficialmente fidanzati, anche se non hanno mai parlato di matrimonio.

Il Natale, di certo, sarà insieme: chissà che sotto l’albero la cantante trovi un anello di fidanzamento.