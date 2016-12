Ornella Muti pronta a diventare cittadina russa

By Angela Sorrentino

Già nei mesi scorsi aveva annunciato ai suoi fans la sua decisione: per seguire il suo cuore avrebbe lasciato l’Italia per trasferirsi in Russia.

Ed in Russia Ornella Muti non vuole essere ospite o sentirsi un’intrusa: ha tutte le intenzioni di ottenere la cittadinanza.

A dichiararlo è la stessa attrice, 61 anni, durante un’intervista al canale tv Dozhd: “Sarei lieta di ricevere il passaporto russo dalle mani di Putin – ha detto la Muti – Non sono ancora cittadina russa, per ora no. Prima ho ricevuto il permesso di soggiorno ed è già da un mese che lavoriamo al passaggio alla tappa successiva, quella di ricevere la cittadinanza”.

Il perché è presto detto: “Bisogna essere lì dove c’è futuro. La Russia è il paese dei miei avi, di mia nonna e di mio nonno, di mia madre. Io ho sempre cercato di trovare in me stessa queste radici russe”.

Un mese fa la tv di Stato russa aveva annunciato il suo trasferimento a Mosca, dove ha acquistato un trilocale in una zona esclusiva. A Mosca vive il suo fidanzato, l’imprenditore francese Fabrice Kerhervé. Proprio qui è volata recentemente per presentare una linea di cosmetici intitolato SkinStar.

E se Ornella Muti vuole diventare cittadina russa, Putin sarebbe pronto a considerare tale richiesta: a dirlo già a inizio novembre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando però che al momento non era pervenuta nessuna richiesta ufficiale.