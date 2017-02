Oscar 2017, le ultime candidature dei film

By Eleonora Gitto

Ci si avvicina al periodo degli Oscar 2017, arrivano le ultime candidature dei film.

La notte fra il 25 e il 26 febbraio, sarà la notte cruciale. Moonlight di Barry Jenkins porta con sé otto candidature e un goldenglobe. Manchester by the sea porta con sé l’ottima coppia di attori Michelle Williams e Casey Affleck. Entrambi sono pronti a sfidare l’ormai celebre La La Land.

Per quanto riguarda Moonlight, la storia narra di un ragazzo black cresciuto nei sobborghi di Miami, con tutte le problematiche che la sua condizione si porta appresso.

Una storia dura, ambientata in zone malfamate, ma a tratti dolce e perfino commovente.

Manchester by the sea si candida a sei premi Oscar. Kenneth Lonergan, il regista, ha già una buona esperienza cinematografica, essendo stato sceneggiatore di Gangs of NewYork e Terapie e pallottole.

Il protagonista del film è un idraulico, il quale, fra mille difficoltà, si trova a doversi occupare del nipote di sedici anni, dopo la morte di suo fratello.

Il film è ambientato a Boston, la città natale del protagonista, nella quale quest’ultimo cerca pure disperatamente di trovare un lavoro.

Aspettiamo fiduciosi la notte degli oscar, quindi, fra il 25 e il 26 febbraio.