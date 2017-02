By Eleonora Gitto

Oscar 2017: The Winner is La La Land, anzi no è Moonlight

Warren Beatty e Faye Dunaway hanno preso una cantonata non da poco annunciando “The Winner is La La Land”, perché a sorpresa il vincitore vero degli Oscar 2017 e il film “Moonlight” scritto e diretto da Barry Jenkins.

E così mentre Damien Chazelle stringendo la preziosa statuetta in mano, ringraziava e salutava visibilmente emozionato, si scopre l’errore: il vincitore è Moonlight.

Momenti di imbarazzo. Chazelle, deluso ma compito, abbozza un sorriso e cede l’Oscar a Berry Jenkins che comincia con i suoi ringraziamenti in questo modo: “Oh mio Dio. Devo dire che è vero, non è falso. È così tanto che sto sulla strada con questi ragazzi, tutto il mio amore per La La Land, il mio amore a tutti”.

Ma ormai la magia del momento si è rotta e, in quel caos totale, nessuno presta più attenzione al regista.

Che cosa è successo, come mai un errore così madornale? La spiegazione l’ha data lo stesso Berry Jenkins, alla fine della cerimonia degli Oscar: “Ho chiesto di vedere la busta non me l’hanno consegnata immediatamente. Quando ho avuto modo di leggere, ho visto che c’era chiaramente scritto Moonlight. Il fatto è che nella busta c’erano due biglietti”.

Nell’altro biglietto c’era scritto “Emma Stone per La La Land” e annunciava la vittoria della Stone nella categoria migliore attrice protagonista. Warren Beatty per una svista ha letto quel biglietto perché è stato il primo a uscire dalla busta.

In ogni modo non è andata male per La La Land che porta sa casa sei statuette. Il musical vince l’Oscar come migliore regia e Chazelle entra di diritto nel guinness dei primati: con i suoi 32 anni è il più giovane regista che riceve l’ambito premio.

Gli altri Oscar assegnati a La La Land sono: Migliore attrice Emma Stone. Miglior fotografia, Migliore sceneggiatura, Migliore colonna sonora, Miglior canzone originale.