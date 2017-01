Padova, allontanato dalla madre perché effeminato

By Eleonora Gitto

A Padova un ragazzo 13 anni è stato allontanato dalla madre per palesi “difficoltà di identificazione sessuale”, in pratica agli assistenti sociali il minore sembrava effeminato.

Un’ordinanza che farà discutere quella del Tribunale dei minori di Padova che ha ritenuto i genitori di un ragazzo “entrambi decaduti dalla responsabilità genitoriale”.

Secondo una relazione dei servizi sociali il minore ha “difficoltà di identificazione sessuale”.

Si legge nella relazione che il minore ha un mondo affettivo “legato quasi esclusivamente a figure femminili” e con la madre ha una relazione che agli assistenti sociali è apparsa: “connotata da aspetti di dipendenza, soprattutto riferendosi a relazioni diadiche con conseguente difficoltà di identificazione sessuale”.

L’avvocato della mamma Francesco Miraglia, ovviamente, contesta tale decisione affermando che si tratta di un “provvedimento discriminatorio”.

“Trovo scandalosa – ha dichiarato l’avvocato al quotidiano Il Mattino di Padova – la decisione di allontanare un ragazzino solo per l’atteggiamento effeminato. Mi sembra un provvedimento di pura discriminazione”.

Il Dott. Miraglia si riferisce a un passaggio del decreto in cui, in merito alla relazione dei servizi sociali, si parla di un “disturbo della personalità”.

Si legge nella disamina dei servizi sociali: “Nella relazione con i pari e gli adulti è aggressivo, provocatorio, maleducato, tende a fare l’eccentrico.

Tende in tutti i modi ad affermare che è diverso e ostenta atteggiamenti effeminati in modo provocatorio”. Nella relazione, dopo la descrizione del rapporto tra figlio e madre, viene indicato come esempio il fatto che sarebbe il ragazzo andato a scuola “con gli occhi truccati, lo smalto sulle unghie e brillantina sul viso”.

L’episodio, secondo la mamma, si riferisce a una Festa di Halloween alla quale il figlio partecipò in terza elementare.

La decisione del Tribunale dei minori di Padova – che, alla presenza dei genitori, sarà al centro di un’udienza la settimana prossima – segue a un altro provvedimento di allontanamento del minore con l’indicazione di una presenza in una comunità diurna dalle 7 alle 19.

Ed è stato proprio in comunità che i responsabili della struttura avrebbero notato gli atteggiamenti del ragazzo che, una volta segnalati ai servizi sociali, hanno portato la vicenda al vaglio del Tribunale dei minori.