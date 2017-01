Padova, orge in canonica: spuntano altri sacerdoti

L’ex amante di don Andrea Contin denuncia la presenza di altri sacerdoti nelle orge che si sarebbero consumante nella canonica della Chiesa di San Lazzaro a Padova.

Nella denuncia di otto pagine che porta la firma della donna di 49 anni, presunta amante dell’ex parroco di San Lazzaro, tra l’altro si legge: “Altri preti partecipavano alle orge organizzate da don Andrea Contin”.

L’inchiesta iniziata con la denuncia e conseguente perquisizione della canonica della chiesa padovana avvenuta il 21 dicembre 2016, riserva ancora altre sorprese.

La vicenda, di per sé scabrosa, dopo la denuncia che messo sotto accusa il 48enne don Andrea, originario di Busiago di Campo San Martino per violenza privata e istigazione alla prostituzione e altri reati, si arricchisce sempre di più di particolari che lasciano basiti.

Dopo la scoperta e il sequestro di DVD, cassette VHS, chiavette USB, tablet, PC, smartphone, schede SIM sequestrati al prete e ora al vaglio dell’ingegner Nicola Chemello per un accertamento tecnico irripetibile, a destare curiosità è l’ipotetica partecipazione di gruppo di altri sacerdoti del padovano ai “festini a luci rosse” che ora assumono le sembianze di orge di gruppo.

I sacerdoti che esercitano il loro ministero nei dintorni di Padova, non sono stati ancora individuati.

Al momento per loro non c’è nemmeno il rischio che finiscano del registro degli indagati. Infatti, non sono state trovate prove di pagamenti da parte loro per partecipare agli hot incontri.

In ogni caso, saranno sentiti dagli inquirenti appena si sapranno i loro nomi. Come mai si sospetta una partecipazione “a pagamento”?

Perché a sentire l’ex amante di don Andrea, una volta il suo amante avrebbe detto: “Sai che puoi guadagnare tanti soldi in questo modo?”.