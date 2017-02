By Eleonora Gitto

Palermo e Roma peggio di Londra per il traffico

Palermo è la città più congestionata d’Italia. Dagli studi compiuti, risulta che nel capoluogo siciliano si perdono nel traffico oltre 6 giorni di vita l’anno.

Fra ingorghi, sirene, caos, blocchi, manifestazioni, in alcuni momenti della giornata sostanzialmente non si vive più. Ben 149 ore a Palermo vissute nel traffico cittadino nel corso del 2016.

I guidatori di Roma si approssimano pericolosamente al non lusinghiero primato.

La Capitale ha comunque il triste primato in Italia dei picchi maggiori di congestione nelle ore del mattino. Ovviamente l’Amministrazione non ha un piano per la mobilità e il traffico.

Al terzo posto si colloca Messina, che è riuscita a battere ultimamente perfino Napoli. In quinta posizione c’è Reggio Calabria, poi viene Milano. Seguono Catania, Taranto, Bari e Firenze.

Sul piano internazionale, l’indice peggiore per il traffico ce l’ha Città del Messico, con 66 punti; segue Bangkok con 61; quindi c’è Giakarta con 58 e poi Roma con 40.

Il problema della mobilità e del traffico rimane molto grave in diverse città italiane.

La mancanza di programmazione e l’attuale inettitudine di molte realtà amministrative, non giova certo alle prospettive future.