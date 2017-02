Paola Barale difende il “suo” Raz Degan

By Angela Sorrentino

La loro bella storia d’amore si è conclusa ormai diversi anni fa e chissà, nel corso degli anni, come si sono evoluti i loro rapporti: quel che è certo è che Paola Barale ha sentito il “dovere” di intervenire, sui social, in difesa del suo ex, Raz Degan, attualmente naufrago dell’Isola dei Famosi.

Sebbene altruista e faticatore instancabile, Raz in Honduras ha sempre cercato di vedersi riconoscere una leadership che gli ha assicurato invece solo il malcontento dei compagni di avventura, poco avvezzi a sopportare il suo carattere e i suoi modi di fare.

Il pubblico da casa sembra apprezzare la sua anima dura ma coerente, poco incline al pettegolezzo, tanto che non solo lo premia salvandolo dalla nomination, ma creando anche un hashtag #iostoconraz.

Tra i suoi supporter c’è anche l’ex compagna Paola Barale, che su Instagram ha scritto un post di tifo per Degan, difendendolo dalle accuse che sono fioccate contro di lui dopo gli exploit in diretta.

“Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi. Per questo auguro lunga vita a Raz sull’Isola. #iostoconraz #imwithraz #goodluck”, ha scritto Paola.