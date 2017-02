Paola Barale: supporto totale a Raz Degan

Nonostante non sappiano cosa stia avvenendo in Italia, e quindi Malena non sa che Rocco Siffredi ha diffuso le prime immagini del loro film porno, mentre Moreno non ha idea che sul suo capo penda la pesantissima accusa di molestie sessuali, l’aria in Honduras è molto tesa, soprattutto perché si è formato un doppio schieramento: Raz Degan da una parte e tutto il resto del cast dell’Isola dei Famosi dall’altra.

Raz da circa una settimana, infatti, sta vivendo un’isola parallela perché ha deciso di isolarsi dal resto del gruppo. Si è costruito una capanna e pesca il cibo per sé senza condividerlo con gli altri. Il naufrago sta combattendo in Honduras contro tutti ma sembra che il pubblico da casa apprezzi il suo atteggiamento anticonformista e forte.

Il gruppo, da parte sua, ha addirittura definito e paragonato Raz Degan ad un cane, ha rinominato la sua capanna “la cuccia” e appellato l’israeliano come “il matto”.

In aiuto di Raz Degan, però, pare stia per intervenire l’ex compagna Paola Barale. La stessa nei giorni passati, sui social, era stata abbastanza chiara, pubblicando più volte post inerenti il suo ex compagno, ma stando alle ultime indiscrezioni, sembra che sarà in studio, nella puntata serale di questa sera.

“Ok mi avete convinta…Domani sera vado in studio a chiacchierare un po’ con Raz…ci vediamo là”: con questo messaggio su Instagram la conduttrice fa sapere che durante la quinta puntata del reality in studio ci sarà anche lei a sostenere il suo ex Raz Degan.

Tra i due i rapporti sono ancora buoni, nonostante le fine della loro storia, come in passato anche Raz Degan aveva dimostrato con alcune dichiarazioni.